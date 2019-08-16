Родственники подопечных считают, что деньги со счетов пенсионеров снимались необоснованно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Деньги подопечных Кизеловского психоневрологического интерната долгие годы якобы похищались руководством учреждения, сообщили «URA.RU» родственники подопечных. Они утверждают, что речь идет о суммах минимум в несколько десятков миллионов рублей.

«У моего деда за 15 лет пребывания в интернате должно было накопиться на счету почти полтора миллиона рублей. Но по факту выяснилось, что там меньше 400 тысяч», — рассказала «URA.RU» родственница одного из подопечных. Она сообщила, что незначительную сумму накоплений объяснили ей большими «дополнительными тратами» на нужды подопечных. Всего в интернате содержится около 140 человек.

По закону 75% пенсии подопечного уходит на его содержание, а 25% отправляется на накопительный счет. С этого счета в декабре 2018 года интернат снял у дедушки собеседницы агентства 10 130 рублей, из которых более шести тысяч было потрачено на питание, 1000 рублей на новогодний подарок, 180 рублей на мыло, 1300 рублей стоила пижама и еще 500 рублей ушли на новогодние товары. «Но как минимум мылом и пижамами, а также питанием их в интернате и так обеспечивают», — утверждает женщина. По ее подсчетам ежемесячные расходы ее родственника должны составлять не более 2600 рублей.

В пресс-службе минсоцразвития (является учредителем интерната) на звонок корреспондента не ответили. «URA.RU» направило запрос в правоохранительные органы с просьбой прокомментировать ситуацию.