Жители Викулово возмущены отношением к памяти их близких Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители села Викулово (районный центр в Тюменской области) обвинили районную администрацию в организации свалки у кладбища. Об этом «URA.RU» на правах анонимности рассказал один из местных жителей.

«Свалка существует там годами. Она санкционирована властями, и они совершенно не собираются ее ликвидировать. А на кладбище люди ходят почтить память близких — это не место для сбора мусора», — возмутился селянин. Получить оперативный комментарий от администрации Викуловского района не удалось — там не ответили на звонок.

Ранее агентство сообщало, что в муниципалитете не первый месяц активисты борются с местными властями. 29 июня жители вышли на митинг с требованием отставки главы администрации района Александра Криволапова. А позднее написали на главу жалобу в Следственный комитет, обвиняя его в растратах бюджета.

Фото: источник URA.RU