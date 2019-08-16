Организаторам несогласованных митингов в Москве предъявили иск на 13 млн рублей

В суды Москвы поступили сразу три иска к организаторам несогласованных акций на сумму более 13 млн рублей. Истцы, среди которых автотранспортные предприятия и бизнесмены, считают, что из-за уличных протестов они понесли серьезные убытки.
В сообщении Мосгорсуда указано, что ответчиками по делу станут незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, среди которых Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, основатель фонда ФБК Алексей Навальный и другие, пишет РБК.
В иске «Мосгортранса» указано, что компания 27 июля понесла ущерб в размере 1,218 млн рублей из-за простоя транспортных средств, который произошел после перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций. Второй, более существенный иск — на 11 млн рублей, был подан ГБУ «Автомобильные дороги». Сумма в иске обоснована необходимостью «обеспечения общественного порядка». Еще одно заявление в суд подал предприниматель, которому пришлось 27 июля закрыть заведение общественного питания. опасаясь за сохранность имущества, а также здоровье посетителей и персонала. Простой он оценил в 551 тысячу рублей.
С середины июля в Москве проходят акции протеста из-за кандидатов, которым горизбирком отказал в регистрации. В их подписных листах были обнаружены подделки подписей, фамилии уже умерших, а также выдуманных людей. Самая многочисленная несогласованная акция прошла 27 июля, на которой задержали более тысячи человек. Уголовное дело расследует Главное управление СКР.