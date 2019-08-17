16 августа 2019

В Польше нашли средство для «устрашения» России

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Клипарт pickupimage. miliman, солдаты, винтовка, парад, армия сша, американская армия
Размещение войск США в Польше будет сильнее «внушать России страх»Фото: miliman, pickupimage.com

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение войск США в Польше будет сильнее «внушать России страх», чем если их «отправить в Западную Европу». Он надеется, что планы американского командования будут конкретизированы после того, как президент США посетит Польшу.

По словам польского министра, присутствие в стране американских войск будет играть «отпугивающую роль». «Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Чапутович возлагает большие надежды на визит президента США в Варшаву. По его словам, будут конкретизированы планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу.

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