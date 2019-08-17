Сам Дамир Юсупов болеет за московский «Спартак» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, открыл футбольный матч «Урал—Крылья советов». Командир лайнера нанес символический удар по мячу, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

На поле в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и президента «Урала» Григория Иванова также вышли остальные члены экипажа. Им стоя аплодировали около 20 тысяч человек, которые пришли на стадион «Екатеринбург Арена». Диктор объявил, что ранее Юсупов дважды руководил экипажем самолета, на котором «Урал» летал на выездные матчи Российской премьер-лиги.

Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, и он загорелся. На борту находились 233 человека, всех удалось эвакуировать.

После инцидента руководство «Урала» предоставило членам экипажа А321 постоянные абонементы на посещение матчей. Сам Юсупов является болельщиком ФК «Спартак». Позже москвичи последовали примеру екатеринбургского клуба и предоставили пилотам бессрочные абонементы на домашние игры.