В полиции уточнили число пострадавших в аварии, где автобус врезался в магазин

В ДТП с автобусом в Перми пострадали по меньшей мере 10 человек, еще один умер. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Есть сведения о 10 пострадавших и одном погибшем», — пояснил агентству представитель ведомства. Собеседник агентства отметил, что сведения о жертвах аварии уточняются, и число пострадавших может измениться.
По предварительным данным, инцидент произошел около 16 часов. «На улице Новогойваинская автобус 53 маршрута допустил наезд на здание, стоящее справа по ходу движения», — пояснили в пресс-службе краевого ГУ МВД. В ведомстве уточнили, то автобус врезался в помещение магазина.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю информацию об аварии URA.RU» подтвердили. На место происшествия выехали специалисты ведомства.
Ранее агентство сообщало, что в аварии с автобусом пострадали 20 человек и один погиб. Очевидцы ДТП утверждают, что среди пострадавших есть дети.
Обновлено (19:15):
Помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Андрей Олин пояснил корреспонденту агентства, что расследованием обстоятельств ДТП с автобусом займутся следователи, поскольку среди пострадавших в аварии есть дети. «Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Проводятся проверочные мероприятия. На месте работают следователи краевого управления и следователи-криминалисты», — добавил собеседник агентства.