В Совфеде оценили идею Минздрава штрафовать россиян за курение на работе

Работодателям стоит задуматься о поощрении некурящих сотрудников, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский положительно оценил идею Минздрава бороться работодателям с курением сотрудников через систему штрафов и поощрений. В то же время сенатор сомневается, что финансовое наказание реализуемо.

«Я бы отнёсся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора», — приводит RT слова Рязанского.

Ранее Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников при помощи системы штрафов и поощрений. Для этого в ведомстве посоветовали руководству выяснить, сколько денег из зарплаты сотрудник тратит на табачную продукцию. В зависимости от этого можно будет определить объем штрафов за курение и форму бонусов за отказ от вредной привычки. В движении за права курильщиков на инициативу министерства ответили, что и курильщик способен работать эффективно, а приверженность к табаку не определяет уровень профессионализма сотрудника.