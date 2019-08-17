Минздрав захотел урезать зарплату курящим россиянам

Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через систему штрафов и поощрений. Такое предложение содержится в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Разработать и внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников», — говорится в документе. В Минздраве посоветовали работодателю выяснить, сколько денег из зарплаты сотрудник тратит на табак, а также краткосрочное и долгосрочное влияние курения на его производительность. В зависимости от этого следует определять объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака, уточняется в документе. В пресс-службе ведомства РБК пояснили, что эти меры носят рекомендательный характер.

Ранее представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко назвал курение одной из главных причин ранней смертности мужчин в России, напоминает агентство Nation News. По его словам, также негативно влияют спиртное, рискованное поведение за рулем и позднее обращение к врачам. В свою очередь, ведущая «Первого канала» Елена Малышева назвала курение самой вредной привычкой человечества, уточняет RT.