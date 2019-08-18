17 августа 2019

Минздрав предложил проверять рабочих на употребление алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Минздрав предлагает проверять рабочих при помощи алкотестераФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения России предложило тестировать рабочих на употребление алкоголя. Такая мера, по мнению ведомства, поможет снизить число несчастных случаев на производстве. Инициатива изложена в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве, <…> выявление сотрудников с проблемным потреблением алкоголя», — говорится в документе.

Министерство предлагает проводить проверки планово (перед сменой), без уведомления, при подозрении на опьянение и при несчастном случае. Еще ведомство считает, что работодателям стоит организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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