Минздрав предложил проверять рабочих на употребление алкоголя

Минздрав предлагает проверять рабочих при помощи алкотестера
Министерство здравоохранения России предложило тестировать рабочих на употребление алкоголя. Такая мера, по мнению ведомства, поможет снизить число несчастных случаев на производстве. Инициатива изложена в программе «Укрепление здоровья работающих».
«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве, <…> выявление сотрудников с проблемным потреблением алкоголя», — говорится в документе.
Министерство предлагает проводить проверки планово (перед сменой), без уведомления, при подозрении на опьянение и при несчастном случае. Еще ведомство считает, что работодателям стоит организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.