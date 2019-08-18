17 августа 2019

Жена Харламова пожаловалась на сложности отдыха на Мальдивах

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, асмус кристина, збруев александр
Кристина Асмус поправилась на МальдивахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, пожаловалась на трудности, которые ей пришлось перенести после путешествия на Мальдивы. Звезда «Интернов» рассказала о произошедшем в своем Instagram.

«Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву! Это было незабываемо!» — написала Асмус. При этом актриса призналась, что она впервые обгорела, сильно порезалась о коралл, а также у нее начались проблемы со здоровьем. Кроме того, звезда телесериала прибавила в весе пять килограммов.

Ранее Асмус опубликовала снимок в нижнем белье. Как передает агентство Nation News, артистка подписала фотографию саркастическими хэштегами, например «#а говорила не носишь белье».

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