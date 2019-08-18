Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали об ухудшении состояния двух пострадавших в ДТП с автобусом, который влетел в бетонную стену в Перми.
«Госпитализировано девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие пассажиры находятся в Пермской краевой клинической детской больнице, городской клинической больнице №4, Пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6, больнице им. Гринберга.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель задержан. «Освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел днем 17 августа в Перми, когда рейсовый автобус c пассажирами врезался в бетонную стену строительного магазина. По предварительным данным, пострадали 32 человека, из них 9 детей. Одна женщина погибла. В мэрии пообещали оказать всестороннюю помощь потерпевшим и семье погибшей. Вероятной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. В Следственном комитете начали расследование.