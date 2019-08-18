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Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, медицина, врач, больница
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми находятся в 4 разных больницахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Перми автобус врезался в магазин

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали об ухудшении состояния двух пострадавших в ДТП с автобусом, который влетел в бетонную стену в Перми.

«Госпитализировано девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие пассажиры находятся в Пермской краевой клинической детской больнице, городской клинической больнице №4, Пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6, больнице им. Гринберга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель задержан. «Освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел днем 17 августа в Перми, когда рейсовый автобус c пассажирами врезался в бетонную стену строительного магазина. По предварительным данным, пострадали 32 человека, из них 9 детей. Одна женщина погибла. В мэрии пообещали оказать всестороннюю помощь потерпевшим и семье погибшей. Вероятной причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса. В Следственном комитете начали расследование.

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