Заключенного, освободившегося из колонии для смертников, обвинили в изнасиловании ребенка

Бывший заключенный колонии для смертников, 56-летний мужчина арестован по обвинению в изнасиловании ребенка в Глазове (Удмуртия).
«По данным следствия, 4 августа обвиняемый увидел на одной из детских площадок в Глазове семилетнюю потерпевшую, предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера», — сообщает сайт СКР по Удмуртии.
Благодаря записям с камер наблюдения сыщикам удалось задержать подозреваемого, ему уже предъявлено обвинение и он арестован. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Он был приговорен к смертной казни, но позже помилован: расстрел заменили на срок. Проведя за решеткой 25 лет, мужчина вышел на свободу.