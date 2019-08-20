20 августа 2019

Заключенного, освободившегося из колонии для смертников, обвинили в изнасиловании ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Бетонная скульптура «Черный беркут» у здания Главного управление ФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, скульптура черный беркут
Смертник после освобождения обвинен в педофилииФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший заключенный колонии для смертников, 56-летний мужчина арестован по обвинению в изнасиловании ребенка в Глазове (Удмуртия).

«По данным следствия, 4 августа обвиняемый увидел на одной из детских площадок в Глазове семилетнюю потерпевшую, предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того, как девочка согласилась, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера», — сообщает сайт СКР по Удмуртии.

Благодаря записям с камер наблюдения сыщикам удалось задержать подозреваемого, ему уже предъявлено обвинение и он арестован. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Он был приговорен к смертной казни, но позже помилован: расстрел заменили на срок. Проведя за решеткой 25 лет, мужчина вышел на свободу.

Мужчина был приговорен к расстрелу, но позже его помиловали
Фото: СКР по Удмуртии
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© Служба новостей «URA.RU»
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