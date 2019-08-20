Наталья Поклонская рассказала о чудесном исцелении с помощью царского перстня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 20 августа, вторник. И вот главные новости к этому часу:

В Кремле не верят в распространение радиоактивного облака после взрыва на полигоне Архангельской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен — угрозы для россиян нет.

Российские банки признали, что не могут защитить своих клиентов от мошенников. Аферисты научились использовать роботов для подтверждения операций по SMS.

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина обвинили в краже 200 миллиардов рублей. Бизнесмена уже ловили на хищении.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение о чудо-исцелении после операции. Она рассказала, как перстень Николая II и молитва Луке помогла побороть болезнь.

Суд над уральским гинекологом за помощь бабушки по средствам запрещенных лекарств — божья кара за аборты, так считает режиссер Сергей Алиев. Тот самый, что боролся против фильма «Матильда». Православный активист предложил врачу покаяться за содеянное в женском монастыре. Медик ответил на заявление.

«Очкарик из Екатеринбурга» Влад Рябухин, осужденный за сдачу спортсмену, сыграл свадьбу. Показываем, кто заглянул на торжество к молодым и почему Влад больше не хочет жениться.