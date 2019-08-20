Песков рассказал «URA.RU» правду о радиоактивном облаке, напугавшем россиян

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В Кремле уверяют, что никакой опасности для россиян после взрыва нетФото: depositphotos.com
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Взрыв на военном полигоне под Архангельском

В Кремле не верят в информацию о распространении радиоактивного облака на территории России после ЧП в Архангельской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту «URA.RU», что в данной теме «надо опираться на слова» главы государства Владимира Путина, который заявил, что никакой угрозы для россиян нет.

В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с несколькими станциями мониторинга, которые перестали передавать информацию о радиационном фоне. «Идет работа над тем, чтобы не допустить никакой опасности. Что касается станций, я не знаю, кому они подведомственны. Нужно запросить у ответственных организаций информацию, почему данные не передаются», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заметил, что Владимир Путин получает полную картину происходящего в Архангельской области.

Взрыв и пожар на полигоне Минобороны возле Северодвинска произошел 8 августа во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. После этого появилась информация о скачке радиации в Архангельской области, затем несколько станций мониторинга перестали публиковать отчеты о радиационном фоне в регионах. В то же время в сети была опубликована анимация того, как радиоактивное облако могло двигаться после взрыва. В частности, на картинке оно накрыло Урал и Сибирь.

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