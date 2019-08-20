Уральский гинеколог, которого судят за помощь пациентке, раскаивается из-за абортов

Врач готов отправиться в монастырь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач-гинеколог из Новой Ляли Свердловской области Олег Баскаков, которого судят за помощь пациентке, отреагировал на заявление православного режиссера Сергея Алиева о том, что суд нам ним (врачом) — это божья кара за аборты.

«Я много думал об этом и одно время не делал аборты, — рассказал „URA.RU“ доктор. — Я ходил в церковь и говорил об этом с батюшкой — он мне сказал, что одна треть вины на мне, одна треть — на женщине, а еще одна треть — на том, кто ей беременность сделал. Я бы не хотел их [аборты] делать, но меня просят — и все». Гинеколог отметил, что абортов в последнее время стало очень много.

Также он оценил приглашение Алиева посетить Среднеуральский женский монастырь, повидать отца Сергия и покаяться. «Я бы с радостью поехал. Но не могу: обслуживаю экстренные случаи, всегда должен быть на месте, — пояснил врач. — К тому же я сейчас под подпиской [о невыезде] и хожу на суды. Если и смогу поехать, то потом, во время отпуска. Если останусь на свободе».