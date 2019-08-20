20 августа 2019

Уральский гинеколог, которого судят за помощь пациентке, раскаивается из-за абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, православие, рпц, религия, церковь иконы божией матери спорительница хлебов, среднеуральский женский монастырь
Врач готов отправиться в монастырьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач-гинеколог из Новой Ляли Свердловской области Олег Баскаков, которого судят за помощь пациентке, отреагировал на заявление православного режиссера Сергея Алиева о том, что суд нам ним (врачом) — это божья кара за аборты.

«Я много думал об этом и одно время не делал аборты, — рассказал „URA.RU“ доктор. — Я ходил в церковь и говорил об этом с батюшкой — он мне сказал, что одна треть вины на мне, одна треть — на женщине, а еще одна треть — на том, кто ей беременность сделал. Я бы не хотел их [аборты] делать, но меня просят — и все». Гинеколог отметил, что абортов в последнее время стало очень много.

Также он оценил приглашение Алиева посетить Среднеуральский женский монастырь, повидать отца Сергия и покаяться. «Я бы с радостью поехал. Но не могу: обслуживаю экстренные случаи, всегда должен быть на месте, — пояснил врач. — К тому же я сейчас под подпиской [о невыезде] и хожу на суды. Если и смогу поехать, то потом, во время отпуска. Если останусь на свободе».

Гинеколога из Новой Ляли судят за то, что он дал пожилой пациентке, страдавшей от сильных болей, свои личные лекарства, оставшиеся после смерти матери. Коллеги пожаловались на врача — теперь по «наркотической» статье ему грозит до восьми лет лишения свободы. Православный режиссер Сергей Алиев, боровшийся против фильма «Матильда», заявил, что это — божья кара врачу за аборты.

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