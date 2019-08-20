Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила про «холодную войну», комментируя новую обложку GQ с 16-летней Гретой Тунберг из Швеции, которая стала послом совести по версии правозащитной организации Amnesty International. Дипломат заметила, что Тунберг, которая стоит на фото в строгом костюме и показывает пальцем в объектив, вызывает у нее опасения.
«Все больше задумываюсь, что страшнее: „холодная война“ или пришедший ей на смену остывающий мир», — написала Захарова в Facebook, сравнивая обложку с Тунберг со снимком доброжелательной американки Саманты Смит, которая в 1983 году попросила главу СССР Юрия Андропова не начинать ядерную войну, после чего прославилась на весь мир и стала послом доброй воли.
В 2018 году Тунберг набирала популярность, начав одиночную забастовку перед зданием парламента в Стокгольме. Она сказала, что не будет ходить в школу, пока власти не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению выбросов вредных веществ. В результате тысячи подростков по всей Европе поддержали ее. После Тунберг приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата.