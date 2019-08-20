Накануне суда Шипулин объяснил, почему не рассказал о своих ценных бумагах

21 августа будет суд по снятию Антона Шипулина с выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин заявил «URA.RU», что не владеет иностранными ценными бумагами, из-за которых его 21 августа ждет суд по снятию с довыборов по Серовскому округу. Экс-биатлонист сообщил, что избавился от финансовых активов еще до регистрации.

Комментируя общую ситуацию с расхождениями в декларации, единоросс сказал: «То, что случилось — исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов. Я честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры потом и кровью и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей».

Ранее серовская территориальная избирательная комиссия обнаружила у Антона Шипулина расхождения в декларации на 13,6 миллионов рублей. У биатлониста нашлись вклад и различные ценные бумаги, в том числе немецкого «Коммерцбанка АГ». Последние и стали поводом для суда. «Справедливая Россия» подала заявление о снятии экс-биатлониста с довыборов, так как по закону кандидат в депутаты не имел права владеть ценными бумагами иностранной организации.