Россиянам разрешат вешать флаги на домах и автомобилях

Жителям страны вернут право развешивать флаги России на балконах своих домов и автомобилях. Об этом заявил секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев.
«Люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране», — подчеркнул Фадеев, комментируя решение ОП предложить Госдуме внести поправки в закон «О Государственном флаге России», пишет ТАСС.
Фадеев подчеркнул, что когда принимали закон, считалось, что россияне будут безответственно использовать флаги, однако за 10 лет было замечено всего несколько случаев пренебрежительного отношения к одному из символов РФ. Общественник считает, что поправки в закон позволят россиянам с помощью флага «демонстрировать гражданскую принадлежность».
Как ранее писало «URA.RU», Роскомнадзор заставил социальную сеть Instagram удалить пост с оскорблением российского флага. Закон «О неуважении государственных символов» был принят в России 7 марта. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал проект о борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выказывает неуважение к госсимволам (флаг, герб, гимн — прим.ред.) и обществу. За данные нарушения россиянам грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.