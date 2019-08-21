Губернатор Прикамья наградил парня, спасавшего людей во время ДТП с автобусом

Максим Решетников пообещал помочь молодому человеку с получением российского гражданства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета В Перми автобус врезался в магазин

Губернатор Пермского края Максим Решетников наградил благодарственным письмом 20-летнего гражданина Узбекистана Данила Юлдашева, который спасал людей, попавших в аварию с пассажирским автобусом в Перми. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с заседания правительства Пермского края. Отмечается, что Решетников пообещал помочь молодому человеку с получением российского гражданства.

В день аварии Юлдашев ехал на тренировку в спортивный клуб на своем автомобиле. По дороге он увидел автобус, который врезался в стену, и становился помочь пострадавшим. Молодой человек выломал заднюю дверь автобуса и начал выносить людей, сообщает газета «Комсомольская правда».

Юлдашев приехал в Пермь из Ташкента семь лет назад. Здесь он окончил школу и Пермский техникум отраслевых технологий. Однако до сих пор молодой человек живет в Перми как гражданин Узбекистана. Сейчас он хочет получить российское гражданство, отслужить в армии и продолжить заниматься боксом.

Рейсовый автобус №53 17 августа не справился с управлением в районе остановки «Лесозавод» в Перми и врезался в здание магазина. По последним данным, в результате ДТП пострадали 35 человек, из них девять детей. Одна женщина погибла. Причиной аварии могла стать техническая неисправность автобуса. Также по одной из версий, автобус мог подрезать автомобиль такси.