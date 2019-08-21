Рейсы из Москвы и Ямала до Тюмени задержаны

Пассажиры из Москвы и Салехарда не смогли вылететь вовремя в Тюмень Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Два рейса из Москвы и Салехарда до Тюмени задержаны на несколько часов. Об этом сообщается на сайте тюменского аэропорта.

По данным онлайн-табло, два Airbus из столицы России должны были взлететь в 5:30 утра, но вылет предварительно перенесен на 10:05. Также задерживаются два рейса из Салехарда, которые должны были отправиться в Тюмень в 11:40, но их отправка пока ожидается в 13.00.

В пресс-службе «Рощино» не смогли ответить на вопросы журналиста «URA.RU» о задержках рейсов и посоветовали обратиться в аэропорты вылета. В пресс-службе московского аэропорта сообщили, что погодных ограничений с их стороны нет: «Видимость в районе аэродрома выше 10 000 метров». В «Уральских авиалиниях», чей самолет был задержан в столице, на звонки не ответили. Получить комментарий от компании «S7» (самолет компании также задержан в Москве) не удалось — в компанию был направлен запрос. В справочной ямальской воздушной гавани «URA.RU» заявили, что задержка рейсов связана с погодными условиями. «Задержка рейса до 11: 30 местного времени. Позднее прибытие в Тюмень связано с метеоусловиями Салехарда — там туман», — сообщили в справочной.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за тумана ямальский аэропорт в Новом Уренгое принял четыре внеплановых рейса в Норильске (Красноярский край). В ямальском авиаузле оказались пассажиры авиакомпаний Nord Star, «Сибирь», «Глобус» и «Таймыр» из Москвы и Новосибирска