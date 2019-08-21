В Нижнем Тагиле осужден мужчина, пойманный с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ. Аферист вымогал деньги у предпринимателей.
«Пресечена преступная деятельность жителя села Лая Свердловской области, 1953 г. р. Гражданин обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной полицией. За свою услугу он запросил 300 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
При этом мошенник, чтобы войти в образ, носил форму с символикой ФСБ, имел поддельное удостоверение как настоящее, в общении ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах. Кроме удостоверния чекиста, мошенник имел и документ полицейского.
В феврале 2019 года момент получения денег лжечекист был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил мошенника к одному году условно.