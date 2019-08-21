Источник: челябинский депутат убил жену, застав ее с другим

Причиной трагедии в поселке Локомотивный, где депутат горсобрания, главврач местной больницы Азат Зарипов, застрелил в ночь на 21 августа свою жену, стала супружеская неверность. Депутат застал женщину с другим мужчиной, сообщили «URA.RU» собственные источники. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщили, что в отношении Зарипова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Он сам охотник. Вернулся с рыбалки ночью. Жена была с другим мужчиной. Достал охотничье ружье, открыл стрельбу, — рассказал «URA.RU» собственный источник.
По словам источника, у Зарипова это второй брак. Раньше жена работала в его больнице медсестрой. От первого брака у главврача уже двое взрослых детей. В новом браке родилось двое детей. Жена была значительно моложе мужа.
«По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа подозреваемый, в ходе бытовой ссоры, произвел в жену два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины», — заявили в пресс-службе.
Зарипов задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.