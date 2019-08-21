Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку

Проблемы с сердцем у одного из пассажиров стали причины экстренной посадки самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Оренбурге совершил экстренную посадку самолет компании «Уральские авиалинии» из-за проблем с сердцем у одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«У девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие — стало плохо с сердцем», — передает заявление пресс-службы авиакомпании РБК. Командир судна решил совершить экстренную посадку в оренбургском аэропорту. У трапа девочку встретила реанимационная бригада медиков. Ребенка срочно госпитализировали.

Самолет летел рейсом U6 2424 из Душанбе в Жуковский. Оренбург был первым российским городом с аэропортом, который находился на пути следования борта.

Ранее самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, напоминает «Национальная служба новостей»,