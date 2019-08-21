Администрация Тобольска продлит работу баржи между двумя берегами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэрия Тобольска (Тюменская область) с 22 августа решит проблему паромного сообщения через реку Иртыш. Вопрос администрация решила после жалобы местного жителя в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным, указанным в публикации, переправу через реку до недавнего времени выполнял паром СП-20, но он сейчас находится на ремонте. «Вместо него поставили теплоход РТ с баржей, куда входит всего 9-10 машин. Люди, возвращаясь с работы в вечернее время, простаивают один-два часа в очереди, а в выходные дни и того больше», — написал горожанин Иван Зольников.

Он уточнил, что переправу через Иртыш также осуществляет аппарельная баржа «Тоболяк». «В будние дни, как только „Тоболяк“ заканчивает работу в 19 часов, сразу на РТ растет очередь. Прошу администрацию Тобольска помочь в решении проблемы. Может, чтобы „Тоболяк“ ходил до 21 часов», — попросил житель. За неполный день пост собрал сотню лайков и больше 500 комментариев. Жители соглашаются с необходимостью решения проблемы.

В мэрии «URA.RU» подтвердили, что паром СП-20 действительно находится на плановом ремонте. «Эта процедура необходима для обеспечения безопасности перевозок людей и транспортных средств. К субботе паром СП-20 вернется с ремонта. Следующий ремонт плавсредства будет в декабре», — уточнили в ведомстве. Также в администрации уточнили, что с 22 августа работу баржи «Тоболяк» продлят до 21 часов.