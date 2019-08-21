У мэра Челябинска новый советник

Петр Конарев вернулся в мэрию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советником врио мэра Челябинска Натальи Котовой назначен бывший вице-мэр Петр Конарев. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации областного центра.

«Петр Конарев стал советником Котовой, будет отвечать за вопросы по экономике, — пояснил источник. — В последнее время Конарева часто видят в мэрии». В пресс-службе городской администрации информацию о Конареве не комментируют.

Ранее из мэрии с должности советника уволился Денис Девяткин.

Конареву в сентябре исполнится 53 года. В начале двухтысячных годов он руководил парком Гагарина в Челябинске, затем работал в областном минстрое. С 2006 по 2010 год он занимал пост вице-мэра Челябинска по экономике. После ухода в отставку занялся бизнесом, связанным с индустрией развлечений.