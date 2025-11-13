Замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» задержали по подозрению в вымогательстве и связи с челябинской ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» в Челябинске Анну Горбунову сотрудники ФСБ задержали по подозрению в вымогательстве, в связке с ОПГ «Махонинские». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе полицейского главка Челябинской области заявили, что начата служебная проверка.

«Возбуждены уголовные дела по п. „б“ ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере) в отношении сотрудника полиции, а также четырех местных жителей. По данным следствия, в период с февраля по сентябрь сотрудник полиции и четверо местных жителей, применяя насилие, систематически высказывали требования 22-летнему мужчине о передаче им денежных средств в размере 8 млн рублей. В мае аналогичные требования выдвигались матери потерпевшего», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Сотрудница следственного подразделения ОП „Ленинский“ оказывала давление на потерпевшего. Она угрожала ему уголовным преследованием и заключением под стражу», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Что касается еще четырех фигурантов, то по данным URA.RU они входили в группировку «Махонинские».

