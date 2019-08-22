В Югре объяснили, почему метр новой дороги стоит больше четверти миллиона

Дорогу строят по новейшей для Югры методике — «контракту жизненного цикла» Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Власти Нижневартовска рассказали, почему чуть более полукилометра новой дороги в городе стоит 160 млн рублей. В соцсетях чиновников уже обвинили в завышении сметы, а также предположили, что вместо асфальта там будет титановое покрытие, а рядом вертолетная площадка. На обвинения ответил директор департамент строительства города Виктор Ситников.

«Действительно, стоимость всего контракта — 160 млн рублей. Из них 103,7 млн отводится на строительно-монтажные работы и 56,3 — на содержание дороги в течение восьми лет», — заявил чиновник.

Другими словами, контракт со строителем заключен на 10 лет, за два из которых участок протяженностью 589 метров облагородят, а затем на протяжении восьми лет подрядчик будет его содержать. При этом гарантийные работы подразумевают не только ремонт выбоин, но и замену всей инфраструктуры. Этого требует «Контракт жизненного цикла» (КЖЦ) — новый механизм, в рамках которого дорогу и строят.

«КЖЦ — схема, когда подрядчик проектирует, строит, а потом объект обслуживает. В Югре в рамках КЖЦ городские дороги еще не строили. Это новый опыт», — добавил директор депстроя Ситников.

Ранее «URA.RU» писало, что у новой дороги будет четыре полосы, тротуары, подъезды и ливневая канализация. Деньги на магистраль заложены в бюджет Нижневартовска, которые будут направлены исполнителю контракта — госкомпании «Северавтодор», после окончания всех работ. По плану это произойдет через полтора года.