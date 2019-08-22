В Россию вернулась первая женщина-предприниматель из списка Титова

Россиянка Юлия Макурина, входящая в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вернулась на родину. Предпринимательница находилась в розыске с 2007 года по обвинению в мошенничестве и стала первой женщиной из списка, вернувшейся в Россию.
«21 августа в Россию из Украины вернулась Юлия Макурина — первая из женщин, включенных в так называемый „лондонский список“ бизнес-омбудсмена Бориса Титова», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бориса Титова. Представители бизнес-омбудсмена вместе с сотрудниками СКР встретили Макурину и ее семью на КПП в Брянской области.
Ожидается, что уже в четверг женщина вместе с адвокатами явится в СКР, чтобы ответить на вопросы следователей и приступить к защите своих прав. По версии следствия, в 2004 году Макурина с соучастниками завладела контрольным пакетом акций ОАО «НИИЭМИ»; обвинение было предъявлено ей в феврале 2007 года, но еще до этого она выехала на Украину.
Уже в марте 2019 года российская генпрокуратура сообщила, что Макуриной арест не назначался и в международный розыск ее не объявляли. Таким образом, вернувшаяся в Россию предпринимательница будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в «списке Титова» изначально числились 52 скрывшихся за границей российских предпринимателя. Шестеро из них уже вернулись в рамках инициативы бизнес-омбудсмена.