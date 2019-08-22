В Британии снимут фильм о Путине

Британское телевидение запускает съемки трехсерийного документального фильма о российском президенте Владимире Путине. В картине под названием «Путин: история русского шпиона» авторы собираются разобраться, как бывшему сотруднику спецслужб удалось стать главой государства и полностью изменить мировую политику.
Анонсировал показ фильма о Путине «Channel 4», сообщает ТАСС. «В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир», — приводит агентство слова исполнительного продюсера фильма Джеймса Рогана.
По заявлению продюсера, чтобы понимать, что происходит в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Для этого авторы намерены рассказать о карьере будущего президента в КГБ СССР, его уходе в политику и приходу к власти, а также о периоде его управления государством и правительством России.
В анонсе фильма на телеканале Путин назван человеком, который поставил себе цель «снова сделать Россию великой». Авторы полагают, что российский лидер, успевший поработать с четырьмя британскими премьерами и американскими президентами, может оказаться самым влиятельным лидером современности.