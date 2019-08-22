Судьба четырехдневной рабочей недели решится в конце сентября

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Шадринский Автоагрегатный завод (ШААЗ). Шадринск, станок с чпу, производственный процесс, рабочий у пульта
Не исключено, что работать придется по десять часовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

До конца сентября Министерство труда РФ должно дать свою оценку перспективе введения четырехдневной рабочей недели. Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны, следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Содержание документа, датированного еще 22 июня, стало известно только сейчас, сообщают «Известия». «Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу, — говорится в публикации. — Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей».

Ранее профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Эксперты отметили, что данная инициатива несет угрозу экономике страны, и усомнились в том, что она может быть принята.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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