Судьба четырехдневной рабочей недели решится в конце сентября

До конца сентября Министерство труда РФ должно дать свою оценку перспективе введения четырехдневной рабочей недели. Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны, следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Содержание документа, датированного еще 22 июня, стало известно только сейчас, сообщают «Известия». «Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу, — говорится в публикации. — Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей».
Ранее профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Эксперты отметили, что данная инициатива несет угрозу экономике страны, и усомнились в том, что она может быть принята.