Захарова поиздевалась над Зеленским, предложившим России обменять Крым на место в G8

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова указала на ошибки президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему Москве отдать Крым в обмен на место в G8.
«Вам подсунули бессмысленный набор букв», — написала она на своей странице в Facebook, обращаясь к Зеленскому. «Государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», — добавила она. Захарова также отметила, что Россия участвует в высокой дипломатии, в которой наивысшей международной площадкой является ООН. «Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения», — подчеркнула представитель МИД.
Она добавила, что российское ведомство «ждет сигналы» от киевских властей. «И не в соцсетях, а в реальности», — написала Захарова. Российский дипломат пообещала «по-братски периодически консультировать» Зеленского, пока он «не укомплектовал МИД Украины». «А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда», — добавила она в заключении поста.
Ранее Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что Россия сможет вернуться в «Большую восьмерку» при соблюдении ряда условий. Среди них политик назвал возврат Украине полуострова Крым, прекращение конфликта на Донбассе и освобождение украинцев из российских тюрем. Зеленский отметил, что это станет сигналом России миру о том, что она может «занять место в повестке дня высокой дипломатии».