Украинцам посоветовали заранее запастись газом на зиму

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Клипарт. Нижневартовск., плита, газ, газпром, огонь
Новая услуга для населения Украины называется «Газовый запас»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителям Украины предложили заранее оплатить газ, который им предстоит использовать во время будущего отопительного сезона. Особенность данного предложения заключается в том, что до 25 сентября украинцы могут запастись газом по нынешним ценам, а затем цена на голубое топливо вырастет.

«Вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал в Facebook глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Новая услуга для населения Украины получила название «Газовый запас», уточняет «Царьград». Сообщается, что на одну семью можно приобрести до 25 тыс. кубометров газа.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украину ждет трудная зима из-за низких запасов угля и наличия споров с «Газпромом», сообщает «Национальная служба новостей». Однако Москва предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на действующих условиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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