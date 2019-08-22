Украинцам посоветовали заранее запастись газом на зиму

Жителям Украины предложили заранее оплатить газ, который им предстоит использовать во время будущего отопительного сезона. Особенность данного предложения заключается в том, что до 25 сентября украинцы могут запастись газом по нынешним ценам, а затем цена на голубое топливо вырастет.
«Вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — написал в Facebook глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Новая услуга для населения Украины получила название «Газовый запас», уточняет «
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украину ждет трудная зима из-за низких запасов угля и наличия споров с «Газпромом», сообщает «Национальная служба новостей». Однако Москва предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на действующих условиях.