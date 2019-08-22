Тюменских туристов более шести часов продержали в аэропорту

Время вылета рейса Azur Air перенесено с 06:10 на 17:25. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более шести часов пришлось провести десяткам тюменцев в зале ожидания аэропорта Рощино из-за задержки чартерного рейса авиакомпании Azur Air в Анталью. Об этом «URA.RU» сообщил один из туристов.

«Продержали больше шести часов, без какой-то официальной информации. Все с детьми. Неофициально говорят, что самолет еще в Омске, а пилоты отдыхают, потому что вылетали часы», — рассказал собеседник агентства. По данным онлайн-табло Рощино, время вылета рейса перенесено с 06:10 на 17:25.

В пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что задержка вылета произошла не из-за метеоусловий и не по вине работников Рощино, и предложили обратиться в авиакомпанию. В пресс-центре Azur Air не ответили на звонок корреспондента.

Кроме того, сегодня утром из-за тумана из Рощино было задержано около десятка рейсов в Сургут, Ханты-Мансийск и Москву. Часть из них уже вылетело, другие вылетят к месту назначения до 12 часов. Ранее агентство сообщало, что несколько рейсов не смогли прибыть в Тюмень и сели в Екатеринбурге.