Из-за тумана летевшие в Тюмень самолеты сели в Екатеринбурге

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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, туризм, ожидание, пассажиры, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, авиакомпания, туристы, самолет, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Пассажиры пережидают непогоду на запасном аэродромеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Несколько пассажирских самолетов, направлявшихся в Тюмень утром 22 августа, приземлились в екатеринбургском Кольцово. Причиной стал сильный туман в месте назначения. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«Из-за сложных метеоусловий в Тюмени в аэропорт Кольцово прибыло пять рейсов», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Он уточнил, что самолеты рейсов DP-449 Москва — Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург — Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва — Тюмень, RL-8868 Энфида — Тюмень приземлились в Екатеринбурге в период с 4 часов 45 минут до 6 часов 30 минут.

Как пояснили в екатеринбургском аэропорту, пассажиры до сих пор находятся в Кольцово, ожидая вылета в Тюмень, с ними «работают представители авиакомпаний».

В тюменском аэропорту из-за тумана задерживаются десятки рейсов
Фото: tjm.aero
В тюменском аэропорту из-за тумана задерживаются десятки рейсов
Фото: tjm.aero

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© Служба новостей «URA.RU»
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