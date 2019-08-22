Из-за тумана летевшие в Тюмень самолеты сели в Екатеринбурге

Несколько пассажирских самолетов, направлявшихся в Тюмень утром 22 августа, приземлились в екатеринбургском Кольцово. Причиной стал сильный туман в месте назначения. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
«Из-за сложных метеоусловий в Тюмени в аэропорт Кольцово прибыло пять рейсов», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских. Он уточнил, что самолеты рейсов DP-449 Москва — Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург — Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва — Тюмень, RL-8868 Энфида — Тюмень приземлились в Екатеринбурге в период с 4 часов 45 минут до 6 часов 30 минут.
Как пояснили в екатеринбургском аэропорту, пассажиры до сих пор находятся в Кольцово, ожидая вылета в Тюмень, с ними «работают представители авиакомпаний».