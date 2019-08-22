Долг россиян за ипотеку превысил 7 триллионов рублей

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей, что является абсолютным рекордом в истории России. К таким данным пришли специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Причиной такой задолженности является низкий уровень финансовой грамотности населения», — рассказала председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова изданию «Лента.ру». Сообщается, что совокупный ипотечный долг вырос на 2,6 триллиона по сравнению с началом 2014 года. И если в январе этого года общая сумма долга составляла 6,4 триллиона рублей, то уже к началу июля она перевалила отметку в 7 триллионов.
Больше трети общего ипотечного долга россиян приходится на Москву (822 миллиарда рублей), Московскую область (587,2 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (431,8 миллиарда рублей). Наименьшая сумма долга зафиксирована в Ингушетии (1,2 миллиарда рублей), Ненецком (3,65 миллиарда рублей) и Чукотском (3,3 миллиарда рублей) автономных округах.
Для комфортной выплаты ипотечного кредита доход российской семьи должен составлять 75,6 тысячи рублей, сообщает телеканал 360. А в конце июля в силу вступил зaкон об «ипотечных кaникулaх», который позволяет зaемщикaм приостaнaвливaть плaтежи по ипотечному кредиту продолжительностью до полугодa, напоминает «Национальная служба новостей».