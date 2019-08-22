В Тюмени известного строительного магната вызвали в прокуратуру

Прокуратура пригрозила Павлу Юрочкину серьезными последствиями Фото: Instagram Павла Юрочкина, pavelyurochkin

Известного тюменского предпринимателя Павла Юрочкина, владельца одного из крупнейших застройщиков города «Сибстройсервис», вызвали в прокуратуру. Причина — перенос сроков сдачи жилых домов в двух жилых комплексах, сообщает прокуратура Тюменской области.

«На встрече присутствовали и. о. прокурора области Руфат Биктимеров, замглавы главного управления строительства (ГУС) Сергей Бауэр, глава города Тюмени Руслак Кухарук, начальник управления жилищной политики ГУС Валерий Киселев, а также представители местного самоуправления, организаций-застройщиков, а также ресурсоснабжающих организаций», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Под пристальным вниманием силовиков оказались дома ГП-13 в жилом комплексе «Олимпия» и ГП-5 в ЖК «Плеханово-2». Как заверил Павел Юрочкин, степень готовности первого дома составляет 97%, и его должны ввести в эксплуатацию уже в этом квартале. Дом в Плеханово построен на 76%, а сдача перенесена на конец года. До этого Биктимеров уже выносил компании Юрочкина официальное предостережение о «недопустимости нарушений закона в сфере долевого строительства», а также сообщал о возможной гражданской и уголовной ответственности.

Проблемы со сроками сдачи есть еще у нескольких объектов в Тюмени: элитный поселок «House club», который «Строй Трест» не может завершить из-за введенной в отношении них процедуры банкротства, ГП-2 в ЖК «Славутич» застройщика «Тюменьэнергострой», в котором существуют проблемы с проведением теплоснабжения. Законсервированный дом ГП-7 по ул. Тихая-Просторная в июне передан компании «СтарСтрой», которая должна завершить строительство.