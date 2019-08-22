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В Пермском крае из-за сильных дождей вагоны сошли с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис, товарные вагоны, товарняк, железная дорога
Вагоны грузового поезда опрокинулись из-за размыва путейФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Прикамье сильными дождями размыло железнодорожное полотно. Из-за этого с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда на перегоне Кишерть — Шумково. Информацию «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Действительно, из-за размыва путей, несколько вагонов грузового поезда опрокинулись. Сейчас сотрудники железной дороги укрепляют поврежденное железнодорожное полотно. Движение на участке осуществляется по одному пути», — уточнили в пресс-службе СвЖД.

Там добавили также, что возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов. В пермском следственном комитете на транспорте не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
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