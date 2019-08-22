В Пермском крае из-за сильных дождей вагоны сошли с рельсов

Вагоны грузового поезда опрокинулись из-за размыва путей
В Прикамье сильными дождями размыло железнодорожное полотно. Из-за этого с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда на перегоне Кишерть — Шумково. Информацию «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
«Действительно, из-за размыва путей, несколько вагонов грузового поезда опрокинулись. Сейчас сотрудники железной дороги укрепляют поврежденное железнодорожное полотно. Движение на участке осуществляется по одному пути», — уточнили в пресс-службе СвЖД.
Там добавили также, что возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов. В пермском следственном комитете на транспорте не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».