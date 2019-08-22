Запад пытается использовать Зеленского, чтобы не пустить Россию в G8

По мнению политолога, Владимир Зеленский надеется опереться на антироссийские силы на Западе Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Запад может использовать предложение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, чтобы не пустить Россию обратно в состав «Большой восьмерки» (G8). Таким мнением с «URA.RU» поделился генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Речь идет о том, чтобы использовать мнение Зеленского в качестве повода для своей активной позиции и утверждать, что „мы против возвращения России в G8 не потому, что мы не любим Россию в принципе, а потому, что она несчастную Украину обидела“, — считает Дмитрий Журавлев. — Все эти пять лет Запад этой схемой пользовался, но на самом деле вводил санкции не потому, что ему было жалко Украину на самом деле, а потому, что надо было просто ввести санкции. Но еще и подвернулась ситуация с Украиной».

По мнению политолога, Владимир Зеленский надеется опереться на антироссийские силы на Западе и не может признаться, что место России в G8 не зависит ни от Украины, ни от самого Зеленского, так как в этом случае рухнет вся идеологическая конструкция, построенная в Украине. Также Журавлев предположил, что у России есть все шансы вернуться в G8, однако сейчас следует обратить внимание на G20.

Ранее Владимир Зеленский заявил на своей странице в Facebook о том, что Россия сможет снова войти в состав стран «Большой восьмерки» при условии возвращения Украине Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в ответ поиздевалась над Зеленским.