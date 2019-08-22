Силовики задержали за взятку челябинского чиновника

Заместитель руководителя ЧОБУ «Чебаркульское лесничество», одного из крупнейших в регионе, Игорь Белов задержан утром 22 августа сотрудниками управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по п.«в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах.
По данным силовиков, 32-летний Белов получил через посредника взятку в 270 тыс. рублей от миасских предпринимателей. Деньги чиновнику передали за помощь в заключение договора аренды лесного участка в Уйском районе с Главным управлением лесами Челябинской области и за дальнейшее покровительство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.