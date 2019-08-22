21 августа 2019

Жители Екатеринбурга показали мэру, что власти переоценили граффити-скандал на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг, посвященный восстановлению работы художника Покраса Лампаса. Екатеринбург, площадь первой пятилетки, покрас лампас
Жителей Уралмаша больше волнуют вопросы комфорта, а не порча граффитиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Граффити-скандал в Екатеринбурге

На приеме граждан в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга мэр Александр Высокинский не получил ни одного обращения на тему граффити-скандала с работой художника Покраса Лампаса. Жители района показали, что власти уделили этой теме слишком много внимания.

«Все вопросы касались самых разных сфер городского хозяйства, начиная от освещения улиц и заканчивая межеванием городской территории. Обращений по ситуации с граффити не было», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Изначально на прием к Высокинскому записались 15 человек, но эта цифра менялась в течение дня. «Некоторые люди по своим обращениям уехали за бумагами, и их примут повторно. Вопросы всех посетителей взяли в проработку», — отметили в администрации. По словам собеседника агентства, горожане благодарили Высокинского «за нетривиальный подход к решению вопросов».

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Ранее на ситуацию с граффити Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки, которое чуть не испортили коммунальщики, практически молниеносно отреагировали как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, так и Высокинский. Мэр тогда заявил, что виновные будут найдены и наказаны.

По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, инцидент с граффити не заслуживал такого внимания и резких оценок от властей. Об этом свидетельствует и равнодушие жителей Уралмаша к теме. «Мы не оцениваем качество работы муниципалитетов по каким-то граффити на площадях. Больше бы там ценился отремонтированный пешеходный переход, нежели „супрематический крест“. Жалобы жителей касаются обычного комфорта, а этот крест на него никак не влияет», — сказал «URA.RU» Русаков.

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