Жители Екатеринбурга показали мэру, что власти переоценили граффити-скандал на Уралмаше

Жителей Уралмаша больше волнуют вопросы комфорта, а не порча граффити Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

На приеме граждан в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга мэр Александр Высокинский не получил ни одного обращения на тему граффити-скандала с работой художника Покраса Лампаса. Жители района показали, что власти уделили этой теме слишком много внимания.

«Все вопросы касались самых разных сфер городского хозяйства, начиная от освещения улиц и заканчивая межеванием городской территории. Обращений по ситуации с граффити не было», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Изначально на прием к Высокинскому записались 15 человек, но эта цифра менялась в течение дня. «Некоторые люди по своим обращениям уехали за бумагами, и их примут повторно. Вопросы всех посетителей взяли в проработку», — отметили в администрации. По словам собеседника агентства, горожане благодарили Высокинского «за нетривиальный подход к решению вопросов».

Ранее на ситуацию с граффити Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки, которое чуть не испортили коммунальщики, практически молниеносно отреагировали как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, так и Высокинский. Мэр тогда заявил, что виновные будут найдены и наказаны.

По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, инцидент с граффити не заслуживал такого внимания и резких оценок от властей. Об этом свидетельствует и равнодушие жителей Уралмаша к теме. «Мы не оцениваем качество работы муниципалитетов по каким-то граффити на площадях. Больше бы там ценился отремонтированный пешеходный переход, нежели „супрематический крест“. Жалобы жителей касаются обычного комфорта, а этот крест на него никак не влияет», — сказал «URA.RU» Русаков.