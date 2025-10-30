В Екатеринбурге арестовали бизнесвумен, на которую ополчились десятки уральцев
Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд
Фото: Илья Московец © URA.RU
Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу владелицу сети магазинов «Пир морей» Марию Ахмадишину, обвиняемую в мошенничестве на сумму около 300 млн рублей. Заявления в правоохранительные органы на женщину подали десятки жителей Перми, Свердловской области и Москвы, сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде.
По его словам, против Ахмадишиной возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей вменяют 12 эпизодов. Пострадавшие заявили силовикам, что Ахмадишина предложила вложить средства в производство рыбных деликатесов. В доказательство она демонстрировала фото и видео со складов, накладные и другие документы, проводила роскошные презентации с дорогими морепродуктами. Однако позже женщина пропала, инвесторы не получили дивиденды.
Бизнесвумен задержали 27 октября, а на следующий день ей предъявили обвинение. 29 октября суд арестовал ее до 30 ноября. Мария свою вину отрицает. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
