Теперь горожане смогут гулять в освещенном парке Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в Дендропарке на Первомайской завершена установка современной системы освещения. Об этом сообщили представители парка в своих соцсетях.

«Дендропарк на Первомайской заиграл новыми красками благодаря долгожданному освещению. Теперь, когда солнце скрывается за горизонтом, парк не погружается в темноту, а мягко освещается теплым, приветливым светом, словно обнимая каждого гостя», — говорится в сообщении. Теперь в прогулочной зоне подсвечены аллеи, деревья и места для отдыха.

Дендропарк планируют полностью обновить к 2027 году. Будут сделаны новые дорожки, посажены зеленые насаждения, установлены малые архитектурные формы, выложена плитка на центральном входе, а на детской площадке появится резиновое покрытие с навесом.

