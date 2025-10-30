Мероприятие проходит в «ЭКСПО» Фото: Илья Московец © URA.RU

На открытое интервью блогера и ведущего Романа Каграманова собралась толпа екатеринбуржцев. Звезда с 4,1 млн подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стал одним из хедлайнеров «Форума будущего», передает корреспондент URA.RU.

Желающих побывать на встрече оказалось много: некоторым гостям форума не хватило сидячих мест, поэтому им приходится слушать звезду стоя. Роман поприветствовал всех присутствующих и признался, что спал всего час, поэтому попросил отнестись с пониманием, если его ответы будут сумбурными.

Каграманов известен как участник проектов «Новая звезда» и «Песни-2», ведущий шоу «Мистер Х», «Сердце Ивлеевой», «Сердце Клавы», «Богиня свиданий». Также Роман — автор песен «Влюбленный в тебя», «Останусь» и «Ампутация сердца».