Происшествия

В Свердловской области нашли мертвым бизнесмена, чей окровавленный Mercedes обнаружили в лесу

Бизнесмена Ильгара Ханаданова нашли мертвым в Свердловской области
30 октября 2025 в 10:35
Мужчину искал поисковый отряд «Лиза Алерт»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области нашли мертвым 49-летнего предпринимателя Ильгара Ханаданова, который пропал 24 октября в Заречном. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Силовики рассматривают версию об убийстве», — рассказал собеседник. Ранее в лесном массиве был обнаружен окровавленный автомобиль белого цвета марки Mercedes, на котором погибший направлялся в город Заречный.

Смерть подтвердили и близкие Ильгара. «С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Ханаданов Ильгар Байрам-оглы. Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью».

