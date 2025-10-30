В Свердловской области нашли мертвым бизнесмена, чей окровавленный Mercedes обнаружили в лесу

Мужчину искал поисковый отряд «Лиза Алерт» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области нашли мертвым 49-летнего предпринимателя Ильгара Ханаданова, который пропал 24 октября в Заречном. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Силовики рассматривают версию об убийстве», — рассказал собеседник. Ранее в лесном массиве был обнаружен окровавленный автомобиль белого цвета марки Mercedes, на котором погибший направлялся в город Заречный.