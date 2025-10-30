Стали известны самые денежные вакансии для свердловчан без опыта работы
Дальнобойщики могут получать более 300 тысяч рублей в месяц
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заработать больше всего, не имея опыта работы, свердловчане могут по вакансии дальнобойщика. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы», проанализировав данные в III квартале 2025 года.
«Самыми высокооплачиваемыми в Свердловской области для таких кандидатов стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 330 тысяч рублей в месяц, что на 64% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит осуществление междугородных перевозок, контроль сохранности груза и ведение путевой документации», — говорится в сообщении.
Второе место заняли курьеры — им предлагают 198367 рублей в месяц. Третье место, куда готовы брать без опыта, — это вакансии автомаляров, чья зарплата составляет 123289 рублей в месяц.
