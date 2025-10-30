Логотип РИА URA.RU
Стали известны самые денежные вакансии для свердловчан без опыта работы

В Свердловской области без опыта больше всего можно заработать дальнобойщиком
30 октября 2025 в 10:51
Дальнобойщики могут получать более 300 тысяч рублей в месяц

Фото: Илья Московец © URA.RU

Заработать больше всего, не имея опыта работы, свердловчане могут по вакансии дальнобойщика. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы», проанализировав данные в III квартале 2025 года.

«Самыми высокооплачиваемыми в Свердловской области для таких кандидатов стали вакансии водителей-дальнобойщиков — в среднем за полный день им предлагали 330 тысяч рублей в месяц, что на 64% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит осуществление междугородных перевозок, контроль сохранности груза и ведение путевой документации», — говорится в сообщении.

Второе место заняли курьеры — им предлагают 198367 рублей в месяц. Третье место, куда готовы брать без опыта, — это вакансии автомаляров, чья зарплата составляет 123289 рублей в месяц.

