Тело нашли в Юго-Западном районе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили голый труп без головы. Предположительно, там скончалась женщина, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

«Возможно, тело лежит там уже около полугода. Предположительно, голова разложилась», — сообщил собеседник агентства.

К месту обнаружения трупа приехала следственно-оперативная группа и кинологи. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы

Тело могло пролежать в лесу около полугода Фото: читатель URA.RU