Голый труп без головы нашли в лесу Екатеринбурга. Фото
Тело нашли в Юго-Западном районе (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили голый труп без головы. Предположительно, там скончалась женщина, сказал источник URA.RU в экстренных службах.
«Возможно, тело лежит там уже около полугода. Предположительно, голова разложилась», — сообщил собеседник агентства.
К месту обнаружения трупа приехала следственно-оперативная группа и кинологи. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
Тело могло пролежать в лесу около полугода
Фото: читатель URA.RU
На месте ЧП работают силовики
Фото: читатель URA.RU
