Голый труп без головы нашли в лесу Екатеринбурга. Фото

30 октября 2025 в 12:20
Тело нашли в Юго-Западном районе (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили голый труп без головы. Предположительно, там скончалась женщина, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

«Возможно, тело лежит там уже около полугода. Предположительно, голова разложилась», — сообщил собеседник агентства.

К месту обнаружения трупа приехала следственно-оперативная группа и кинологи. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Тело могло пролежать в лесу около полугода

Фото: читатель URA.RU

На месте ЧП работают силовики

Фото: читатель URA.RU

