В центре Екатеринбурга появится уникальная высотка с панорамным лифтом: рендеры

В доме предусмотрена общая терраса с панорамным видом Фото: предоставлено пресс-службой «СКМ Девелопмент»

В границах улиц Московская — Фурманова — Чкалова — Ясная построят дом переменной этажности, главной фишкой которого станет панорамный лифт. Рендерами с URA.RU поделилась компания «СКМ Девелопмент».

«Уникальность проекта в его расположении вблизи сразу двух парков — 50 лет ВЛКСМ и Зеленой рощи. Это район с уже сложившейся инфраструктурой для жизни — школами, детскими садами, магазинами, аптеками», — рассказали в пресс-службе.

Из панорамного стеклянного лифта откроется вид на центр города. Пространство для жильцов будет спроектировано так, чтобы можно было заниматься йогой, отдыхать в лаунж-зонах или общаться в коворкингах на свежем воздухе.

