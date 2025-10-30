Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В центре Екатеринбурга появится уникальная высотка с панорамным лифтом: рендеры

«СКМ Девелопмент» построит высотку с панорамным лифтом в Екатеринбурге
30 октября 2025 в 12:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В доме предусмотрена общая терраса с панорамным видом

В доме предусмотрена общая терраса с панорамным видом

Фото: предоставлено пресс-службой «СКМ Девелопмент»

В границах улиц Московская — Фурманова — Чкалова — Ясная построят дом переменной этажности, главной фишкой которого станет панорамный лифт. Рендерами с URA.RU поделилась компания «СКМ Девелопмент».

«Уникальность проекта в его расположении вблизи сразу двух парков — 50 лет ВЛКСМ и Зеленой рощи. Это район с уже сложившейся инфраструктурой для жизни — школами, детскими садами, магазинами, аптеками», — рассказали в пресс-службе.

Из панорамного стеклянного лифта откроется вид на центр города. Пространство для жильцов будет спроектировано так, чтобы можно было заниматься йогой, отдыхать в лаунж-зонах или общаться в коворкингах на свежем воздухе.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: предоставлено пресс-службой «СКМ Девелопмент»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал