Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов получил звание «Почетный гражданин Кургана». На церемонии награждения глава Кургана Андрей Потапов отметил, что промышленник мог в непростые 1990-е годы выгодно продать свое предприятие, но сохранил его.
«Мог в 90-е годы продать предприятие. Взять большой кредит, обанкротить. Ему неоднократно предлагали продать за очень, очень хорошие деньги. Он этого не сделал», — отметил Потапов. Он добавил, что две тысячи работников получают на заводе «белую» зарплату и трудятся в комфортных условиях.
Анатолий Чернов, в свою очередь, поблагодарил коллектив завода. «Без помощников вряд ли что-то можно сделать», — отметил он.
Ранее звание «Почетный гражданин Шадринска» присвоили экс-губернатору Алексею Кокорину, это вызвало критику со стороны депутата Госдумы Александра Ильтякова.