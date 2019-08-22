21 августа 2019
20 августа 2019

В Кургане наградили промышленника. «Мог продать завод за очень хорошие деньги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свидетельства почетного гражданина. Курган
Мэр Кургана Андрей Потапов (слева) поздравил Анатолия ЧерноваФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов получил звание «Почетный гражданин Кургана». На церемонии награждения глава Кургана Андрей Потапов отметил, что промышленник мог в непростые 1990-е годы выгодно продать свое предприятие, но сохранил его.

«Мог в 90-е годы продать предприятие. Взять большой кредит, обанкротить. Ему неоднократно предлагали продать за очень, очень хорошие деньги. Он этого не сделал», — отметил Потапов. Он добавил, что две тысячи работников получают на заводе «белую» зарплату и трудятся в комфортных условиях.

Анатолий Чернов, в свою очередь, поблагодарил коллектив завода. «Без помощников вряд ли что-то можно сделать», — отметил он.

Ранее звание «Почетный гражданин Шадринска» присвоили экс-губернатору Алексею Кокорину, это вызвало критику со стороны депутата Госдумы Александра Ильтякова.

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