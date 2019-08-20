20 августа 2019
19 августа 2019

Ильтяков: «Кокорин получает выплаты из нищенского бюджета — это подло»

Депутат ГД раскритиковал решение о награждении экс-губернатора. И еще 4 ярких заявления

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин накануне получил звание «Почетный гражданин Шадринска»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лето 2019-го не дает курганцам заскучать: выборы губернатора, визиты федеральных чиновников, пожар в чимеевском храме, даже бывший глава региона Алексей Кокорин создает информповод, получая звание Почетного жителя Шадринска. В беседе с «URA.RU» депутат Госдумы Александр Ильтяков, известный смелыми высказывания, объяснил происходящее.

— Вы были на заседании в курганском правительстве во время приезда первого вице-премьера РФ Антона Силуанова. Как вы считаете, будут реальные сдвиги после того, как куратор региона побывал в Зауралье?

— Мы должны трудиться сами, а не висеть у Министерства финансов на шее. Здесь ничего не изменится. То, что актуально с точки зрения выравнивания бюджета, конечно, изменится в лучшую сторону. К примеру, долги, которые есть перед коммерческими банками, могут перевести на льготные финансовые ресурсы от правительства РФ. Я считаю, приезд Силуанова скажется положительно. Будет составлена программа по тем направлениям, где Курганская область может добавить показатели роста, на эти направления будут выделены льготные финансы.

Национальные проекты 2018-2024. Курган
Александр Ильтяков жестко высказался о работе экс-губернатора
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— На встрече с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Вадим Шумков попросил перевести в Зауралье платежи некоторых крупных предприятий.

— Я уверен, что в этом отношении тоже будет облегчение. Это большая победа губернатора!

— Одна из проблем, которая озвучивалась, это единственный рейс курганского аэропорта. Но никак не удается пока изменить ситуацию.

— Рейс постоянно перегружен, цены завышены по сравнению с соседними регионами, потому что сбор аэропорта никто не отменял. Если бы у нас летал не один рейс, а два-три, цены были бы ниже. Эти вопросы нужно держать на контроле, если от них отмахиваться, сами они не решатся. Сегодня я вижу, как работает врио губернатора Вадим Шумков — круглые сутки — это действительно вдохновляет.

— Вы были в числе тех, кто выражал готовность помочь в восстановлении сгоревшего храма в Чимеево. Вы следите за тем, как идет сбор средств и подготовительные работы?

— Проект ведет Василий Горнушкин [исполнительный директор фонда «Чимеевская святыня»] под патронатом губернатора, я не влезаю в него. Знаю, что разосланы письма вероятным жертвователям. Со своей стороны я проговорил с застройщиком, который может приступить к работе — это предприятие «Аркада». Этот застройщик сегодня загружен по Далматовскому монастырю, Карачельскому храму, храму в Рычково. Будем строить всем миром, как и предполагалось.

— На прошлых выходных в Шадринске был День города, в ходе него объявили о награждении экс-губернатора Алексея Кокорина званием «Почетный гражданин города Шадринска». Как вы оцениваете эту новость?

Почетные грамоты облдумыКурган
Раньше политики находили общий язык
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Я отношусь к этому отвратительно. Человек за четыре с половиной года развалил систему работы в Курганской области. В результате, когда сегодня Шумков приступил к обязанностям губернатора, он вообще не знает, за что хвататься. Не потому, что он слабый чиновник — он достойный человек, а потому что все разрушено до основания.

При Олеге Алексеевиче [Богомолове, предшественнике] была отлажена рабочая система (плохая или хорошая не нам судить), она работала на область. С приходом Алексея Геннадьевича [Кокорина] она была упразднена до основания, вернее сказать разрушена, взамен не нашлось альтернативы. В результате все процессы, в том числе экономических преобразований были пущены на самотёк!

— Проект о присвоении звания готовился тайно и экстренно.

— Конечно, он инициировал это сам, быстро и из-под полы это не решается. Это подло и, на мой взгляд, низко. До ухода с поста главы города Шадринска Людмилы Новиковой он подсуетился и будет получать ежемесячно по 10 тысяч 559 рублей — это величина прожиточного минимума на второй квартал 2019 года. А потом — больше.

За то, что развалил Курганскую область, Кокорин будет получать выплаты из нищенского бюджета города Шадринска, который пополняет Курганская область со своим дефицитным бюджетом.

Оплачивать удовольствие Алексея Геннадьевича, который будет сидеть на озере. У него каким-то образом оказалось несколько озер, которые он зарыбливает вместе со своим бывшим замом Эдуардом Гусевым. Это подло и низко по отношению ко всем жителям Курганской области. Здесь не поощрение надо давать, здесь надо взыскивать по всей строгости закона. Сколько предприятий было кончено за его пребывание на посту губернатора…

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— Вы можете привести примеры?

— Тот же самый «Белый Яр», завод нефрасов, по Шадринску сколько предприятий было кончено при нем, даже тот завод металлоконструкций, который был построен при Богомолове [Олег Богомолов, губернатор Курганской области с 1996 по 2014 годы] — он его похоронил. Ссылаться на обстоятельства и говорить, что у нас санкции… В это время сельское хозяйство выросло в разы, например, в Брянской области, и без всяких инвесторов. С его молчаливого согласия лишь Курганская область лишилась надбавок для учителей в 2017 году. Все остальные регионы отстояли. Похоронена ипотечная система, прекратилось строительство. Дома по программе переселения построены аварийные. Кругом пилились деньги! Надеюсь, этим займется следственное управление.

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