Челябинцы назвали виновного в переносе части саммитов в Санкт-Петербург

Горожане считают, что саммиты сорвал Борис Дубровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Жители Челябинска считают, что ответственность за перенос части саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург лежит на экс-губернаторе Борисе Дубровском. Опрос горожан провел по заказу «URA.RU» исследовательский центр «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

70,5% респондентов знают, что Челябинск лишился части саммитов, которые должны состояться летом 2020 года. 29,3% заявили, что впервые об этом слышат, а 0,3% затруднились ответить.

Респондентам задали вопрос: «Как вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за то, что это произошло?». 59,8% опрошенных винят Дубровского. 9,3% заявили, что ответственен «кто-то другой». 6% респондентов назвали врио губернатора Алексей Текслер, 25% затруднились ответить.

Причиной переноса стал срыв строительства резиденций для президентов, допущенный прежним руководством области. За Челябинском сохранено финансирование на подготовку к саммитам в части благоустройства и дорожного строительства.

«Важно отметить, что меньше всего винят Дубровского респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (47,4%), больше всего население города в возрасте от 45 до 59 лет (69,2%)», -заявил директор ИЦ «МарС» Иван Полукаров.

Участниками телефонного опроса, проведенного с 19 по 21 августа стали 400 совершеннолетних жителей Челябинска. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке. Статистическая погрешность не превышает 5%.

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